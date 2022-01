AMLO: Denuncias contra Pedro Salmerón son campañas de linchamiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que las denuncias contra Pedro Salmerón son campañas de linchamiento.

En conferencia mañanera del 19 de enero, AMLO refirió que hay intereses políticos detrás de las denuncias contra Pedro Salmerón.

AMLO reiteró su petición para que se presenten las denuncias formales contra Pedro Salmerón.

El presidente señaló que las acusaciones en contra de Salmerón no se deberían quedar en la denuncia pública, sino que debería trascender hasta las autoridades competentes.

Lo anterior, dijo, porque se podría tratar de campañas de linchamiento contra Pedro Salmerón.

De tal modo, sostuvo que no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley.

“Tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no sólo quedarnos en la denuncia pública, porque si no, son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia. No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas”

AMLO