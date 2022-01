El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se denuncie a Pedro Salmerón, a quien nombró embajador de México en Panamá , por acoso y agresiones.

El mandatario señaló que no hay denuncias formales y legales contra el historiador, por lo que llamó a presentar las denuncias correspondientes.

Durante la conferencia mañanera del 18 de enero, AMLO dijo que Pedro Salmerón es una persona muy preparada, pero va a esperar a que “haya pruebas” en su contra.

Por otra parte, AMLO pidió que se presentaran pruebas en contra de Pedro Salmerón sobre las denuncias, pues considera que no son formales los testimonios de las víctimas.

Asimismo, consideró que Pedro Salmerón es un historiador “de primera” y el mejor historiador, de acuerdo con su punto de vista, gracias a su estudio de Francisco Villa.

Sin embargo, varias estudiantes sí han presentado denuncias formales ante las autoridades universitarias donde Pedro Salmerón ha impartido clases.

Isabel Mateos, una de las denunciantes de Pedro Salmerón por acoso y agresiones sexuales, r ecordó que el historiador renunció al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cuando se inició un proceso en su contra en 2019.

Asimismo, reclamó que se proteja y premie a un agresor como Pedro Salmerón, que ha sido denunciado decenas de veces por alumnas y compañeras por:

Además, Isabel Mateos dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Pedro Salmerón prefirió renunciar a su puesto como docente en el ITAM cuando se iniciaba un proceso en su contra por las denuncias en abril de 2019.

Asimismo, dijo que Pedro Salmerón tiene decenas de denuncias en todos los espacios que ha ocupado, como en el ITAM y la UNAM.

Sin embargo, que lo nombren embajador es una muestra “fehaciente de cómo en el pacto patriarcal” defiende, protege y premia a los acosadores mientras que decide no creerle a las víctimas.

A pesar de que Pedro Salmerón asegura que no hay denuncias en su contra, Alberto Simpser, quien fuera jefe interino del departamento de Ciencia Política del ITAM en 2019 dijo lo contrario.

En una carta dirigida a los estudiantes del ITAM fechada al 1 de abril de 2019, informó que Pedro Salmerón renunció sin previo aviso y lamentó que su decisión pudiera afectar ala estudiantado.

Sin embargo, aclaró que el hecho de que haya enunciado no lo eximia del protocolo de acoso, por lo que el ITAM perseguiría las denuncias incluso de profesores que ya no trabajaran en la institución.

“Aclaro también que el hecho de que alguien que haya trabajado en el ITAM y ya no lo haga no lo exime del protocolo de acoso. Es política del ITAM perseguir las denuncias de acoso incluso cuando son en contra de profesores que ya no trabajan aquí. Esta política no solo está en los libros, sino que ya se ha aplicado anteriormente”

Alberto Simpser