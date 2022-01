Joven responde a AMLO: Los abusos de Pedro Salmerón ocurrieron en una situación de poder

Una joven que fue víctima de Pedro Salmerón decidió responder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien pidió pruebas sobre los abusos denunciados contra el historiador.

Adriana Piñera, quien sufrió de acoso por Salmerón, aseguró que los abusos de quien podría ser el embajador de México en Panamá, se dieron en una situación de poder.

Además, aclaró para Así las cosas que ella fue acosada hace unos 7 años y lamentó que desde entonces ha habido muchas más víctimas del historiador.

Sin embargo, resaltó que la mayoría no denunció porque vivieron el abuso en una situación de poder, por lo que puede que no existan las denuncias que pidió AMLO.

“No existen denuncias formales de muchas y yo creo que hay que contextualizar que esto pasó y viene pasando desde hace muchos años…Era una situación de poder… No era tan viable, no había este contexto para denunciar entonces puede que no haya las denuncias que quiere el presidente” Adriana Piñera, víctima de Pedro Salmerón

Recordó que estudiantes del ITAM llevan entre 4 y 5 años luchando y r eclamando que Pedro Salmerón no ocupe lugares públicos.

Medios revictimizan y no hay periodismo con perspectiva de género

Adriana se lamentó de que no exista periodismo con perspectiva de género y que los medios revictimicen a quienes deciden exponer su caso de acoso.

Recordó que varios medios pidieron a quienes han decidido contar su testimonio “más víctimas” y las minimizaron si no presentaron una denuncia ante las autoridades judiciales.

La joven dijo que estas actitudes descalifican el hecho de que quieran hablar y las ponen en una situación más difícil, pues tienen que lidiar, además de con la descalificación del propio Salmerón, con la de los medios.

“Fue un tema que platicamos ayer varias de las que estamos involucradas en esto y, con excepción de algunos medios…ha sido una situación en la que no hay periodismo con perspectiva de género” Adriana Piñera, víctima de Pedro Salmerón

Adriana fue acosada en redes sociales por Pedro Salmerón

Adriana recordó que en su caso, ella fue acosada por Pedro Salmerón desde redes sociales hace unos 7 años.

“No quiero pensar que hay en estos intervalos de años muchas víctimas que claramente no denunciaron” Adriana Piñera, víctima de Pedro Salmerón

La joven socióloga aclaró que ella estudiaba el primer semestre de su carrera en la UNAM y que además Salmerón no era su profesor; sin embargo, lo conoció por los libros que debía leer para sus clases.

Recordó que se sintió “fascinada” cuando el historiador le habló por primera vez y que no creyó que el acercamiento sería en un tono diferente al académico.

“Yo dije: Este señor que estoy leyendo en mi clase me está hablando, qué maravilla” Adriana Piñera, víctima de Pedro Salmerón

Adriana compartió que Pedro Salmerón la contactó primero por Twitter pero que se sorprendió cuando la encontró en Facebook ya que en la primer red social, ella no tiene su nombre.

“Me encontró y de ahí me empezó a escribir muchísimo hasta un punto en el que yo ya me sentía totalmente hostigada, asustada. Ya no quería entrar a mis conversaciones” Adriana Piñera, víctima de Pedro Salmerón

Asimismo, reclamó que su caso no es menor sólo porque no llegó al extremo de tocarla o besarla a la fuerza como otras jóvenes sufrieron, “¿si me hubiera tocado sería más válido?”, cuestionó

“El hecho de que a mí no haya llegado a los casos extremos que pasaron como a las chavas que besó a la fuerza o a las chavas que incluso tocó, el acoso también depende de lo que te hace sentir” Adriana Piñera, víctima de Pedro Salmerón

También recordó que Salmerón ha sido denunciado por acoso en diversas instituciones escolares e incluso en Morena

Pedro Salmerón no puede representar a México

Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra de Grupo Plural, aseguró que n o debe permitir que Pedro Salmerón represente a México.

La senadora aseguró que no son una novedad las acusaciones contra el historiador, por lo que llama la atención su nombramiento como embajador.

“Es una mala idea poner en la mesa el nombre de Pedro Salmerón por todo lo que trae consigo y no solamente es una consigna… Cómo vamos a permitir que eso represente a México” Nancy de la Sierra, senadora

Asimismo, aseguró que las mujeres tienen el derecho a denunciar; sin embargo, no es una obligación que lo hagan y menos en con un sistema judicial donde se culpa a las víctimas.

“No necesariamente las mujeres que son acosadas u hostigadas tienen la obligación de denunciar ante un Ministerio Público. Ese es un derecho, denunciar es un derecho…En este país vas a denunciar acoso u hostigamiento y te dicen: pues mire como viene vestida” Nancy de la Sierra, senadora

Asimismo, aclaró que no se debe revictimizar todas las mujeres que tienen que dar su testimonio pues cada que recuerdan los hechos “seguramente” hay una herida que las hace recordar ese momento desagradable.

La senadora aseveró que se tiene que creer en las adolescentes y jóvenes que han denunciado e incluso en las mujeres al interior de Morena, donde lo denunciaron por acoso y hostigamiento.