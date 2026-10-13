Un juez del estado de Tamaulipas declaró culpable al padre de la joven Dafne Zapata por el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de su propia hija, cuando esta tenía seis años.
Este fallo tiene lugar tras 7 años de diligencias, luego de que Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, fuera vinculado a proceso en 2019 por dicho delito ante una demanda interpuesta por la madre de la joven, Alejandra Quintos.
Cabe recordar que Dafne Zapata -de 13 años- murió el 16 de julio de 2026 durante un campamento en una academia militarizada, situación que hasta el momento es investigada por las autoridades de Tamaulipas como feminicidio.
Padre de Dafne Zapata podría pasar hasta 30 años de prisión por abuso sexual agravado; defensa prepara apelación
Tras la audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas, el juez citó hasta el próximo 15 de octubre de 2026 para conocer la sentencia definitiva en contra del padre de Dafne Zapata.
De acuerdo con la información, la sentencia en contra de Gabriel “N” podría tener una duración de entre 20 y hasta 30 años de prisión debido a la gravedad considerada en el delito.
No obstante, se prevé que la defensa pueda presentar una apelación ante el fallo de culpabilidad emitido por el juez federal.
Lo anterior, luego de que Gabriel “N” cuestionara las pruebas presentadas en su contra durante el juicio, al señalar que ninguna de ellas puede ser utilizada como muestra de una presunta culpabilidad.
El juez fijó un plazo de 4 días para presentar algún recursos, por lo que el padre de Dafne Zapata tendrá hasta el 16 de octubre para presentar algún recursos y solicitar una nueva revisión de su caso ante las instancias correspondientes.