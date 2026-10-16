Gabriel Alejandro Zapata, padre de Dafne Zapata, recibió una condena de 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de su propia hija.

La condena fue emitida por el juez Eliseo Sánchez Wong, quien determinó que el sujeto sí incurrió el delito, por lo cual estableció que deberá cumplir una condena de 20 años de prisión.

Ante la sentencia que se le fijó por el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija, la defensa del imputado indicó que prepara una apelación y un juicio de amparo.

Padre de Dafne Zapata condenado a 20 años de prisión por abuso sexual (Especial)

Dan 20 años de prisión a padre de Dafne Zapata por abuso sexual

En audiencia realizada el viernes 16 de octubre, el juez Eliseo Sánchez Wong dictó una pena de 20 años de prisión contra Gabriel Alejandro Zapata al hallarlo culpable del delito de abuso sexual agravado.

La condena impuesta en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas, derivó de la denuncia interpuesta en 2019 por la madre de la menor, la señora Alejandra Quintos.

Dafne Zapata (Especial )

Durante el proceso penal se desahogaron diversas pruebas y peritajes que permitieron reclasificar el delito inicial de violación equiparada al de abuso sexual agravado cometido en contra de Dafne Zapata.

La sentencia dictada contra Gabriel “N” se concretó semanas después del feminicidio de la adolescente, el cual ocurrió en julio de 2026 en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero.

La resolución judicial corresponde exclusivamente a la agresión sexual, manteniéndose una investigación independiente para esclarecer la muerte de la menor bajo el protocolo de feminicidio.

Abogados de Gabriel Alejandro Zapata buscará revertir condena

Ante la sentencia de 20 años de prisión contra de Gabriel Alejandro Zapata, el padre de Dafne Zapata, la defensa del condenado adelantó que recurrirá a tribunales de segunda instancia en busca de revertir el fallo judicial.

Los abogados defensores argumentan que existen elementos procesales controvertidos en la valoración de las pruebas presentadas durante las audiencias desahogadas en El Mante.

En ese sentido, señalaron que en caso de que el tribunal de apelación confirme la pena privativa contra el padre de Dafne Zapata, también se evalúa promover un juicio de amparo a nivel federal.

Lo anterior debido a que destacaron que se busca cuestionar la legalidad de la reclasificación del delito, así como la solidez de los dictámenes periciales que sustentaron la resolución.