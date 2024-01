🚨 #URGENTE



📣 Hoy es el último día para tramitar tu #INE. Todos los módulos de atención ciudadana estarán abiertos de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. No necesitas hacer cita.



🔍 Ubica tu módulo más cercano 👉 https://t.co/pg8cDN7zLY



¡No te quedes sin tu #INE! 🪪🗳️ pic.twitter.com/rA6GkCqWl7