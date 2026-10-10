La Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), el Consejo de la Comunicación y Thanks Agency lanzaron la campaña nacional “Ponme a Prueba”, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo para personas con discapacidad intelectual en México.

La iniciativa busca cuestionar los prejuicios que enfrentan las personas con discapacidad durante los procesos de contratación y promover una inclusión laboral que vaya más allá del discurso, mediante oportunidades reales de acceso y permanencia en empleos dignos.

De acuerdo con las cifras citadas por las organizaciones, en México 20.8 millones de personas tenían alguna discapacidad, limitación o problema o condición mental, equivalentes al 16.5 por ciento de la población, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

“Ponme a Prueba” busca reducir las barreras de contratación

La campaña plantea una pregunta dirigida a empleadores y responsables de Recursos Humanos: ¿cuántas oportunidades se pierden cuando se considera que una persona no es capaz antes de permitirle demostrar sus habilidades?

De acuerdo con los datos, la tasa de participación económica de las personas de 15 años y más con discapacidad fue de 40.6 por ciento, frente a 68 por ciento entre las personas sin discapacidad, según la ENADID.

Además, de acuerdo con la ENADIS 2022, entre las personas con discapacidad ocupadas, el 32.4 por ciento contaba con contrato laboral y el 33.7 por ciento tenía prestaciones médicas. La participación económica también muestra una brecha de género: 31.3 por ciento para las mujeres con discapacidad, frente a 51.5 por ciento para los hombres.

El responsable creativo de Thanks Agency, Ángel Rodríguez, destacó que la inclusión debe contemplar tanto la incorporación de las personas al trabajo como su permanencia y desarrollo profesional.

La inclusión laboral no solo busca incorporar a las personas en el mundo del trabajo, sino asegurar que se mantengan en él, desarrollen su potencial y contribuyan al éxito de la organización en un ambiente respetuoso e inclusivo. Ese es el mundo con el que soñamos hoy, no dejar atrás absolutamente a nadie. Ángel Rodríguez, responsable creativo de Thanks Agency

CONFE ofrece acompañamiento a empresas y trabajadores

Como parte de las acciones para facilitar la inclusión, el Centro Nacional de Capacitación de CONFE ofrece un Modelo de Inclusión Laboral que acompaña a las personas y a las empresas antes, durante y después de la incorporación al empleo.

El modelo busca vincular las habilidades e intereses de cada persona con las oportunidades disponibles y las necesidades de las organizaciones, con el propósito de favorecer una integración laboral sostenible.

A través de la campaña, las organizaciones hacen un llamado a las empresas para que reciban capacitación, adapten sus espacios físicos y realicen ajustes razonables en los puestos de trabajo.

También convocan a las familias a respaldar a sus integrantes con discapacidad intelectual, al considerar que su acompañamiento puede contribuir a que den los primeros pasos hacia una mayor independencia y crecimiento laboral.

CONFE y Consejo de la Comunicación lanzan “Ponme a Prueba” (cortesía )

CONFE, es una organización civil sin fines de lucro fundada por familiares y profesionistas, trabaja en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y agrupa a 100 organizaciones en el país. Por su parte, el Consejo de la Comunicación impulsa campañas de participación social desde 1959, mientras que Thanks Agency desarrolla la estrategia creativa de esta iniciativa.