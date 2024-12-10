En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 10 de diciembre, el periodista destacó las razones por las que Claudia Sheinbaum Pardo es la Persona del Año 2024 de la Revista Time.

Para la edición de hoy, Federico Arreola expuso los datos del tracking diario ClaudiaMetrics y señaló que Claudia Sheinbaum cuenta con una aprobación del 74.9% ante las y los mexicanos.

Asimismo, Arreola mencionó los 10 finalistas para la Persona del Año 2024 de Time, cuatro serían mujeres, entre ellas, la presidenta Claudia Sheinbaum.

ClaudiaMetrics 10 de diciembre: Razones por las que Claudia Sheinbaum es la Persona del Año 2024 de Time

De acuerdo con Federico Arreola, una de las razones por las que Claudia Sheinbaum es la Persona del Año 2024 de Time es por ser la primera mujer presidenta de México.

Claudia Sheinbaum es una de las pocas mujeres que ha llegado a la presidencia de un país. En todo el mundo, solo hay 26 mujeres presidentas o jefas de gobierno.

La segunda razón tiene que ver con los recientes anuncios de Donald Trump sobre el aumento de aranceles de hasta 25% a los productos mexicanos.

Según Federico Arreola, Claudia Sheinbaum no “se puso de tapete” como el primer ministro canadiense Trudeau, sino que emitió una respuesta firme ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos.

“La dignidad de Claudia tiene reconocimiento global” Federico Arreola

ClaudiaMetrics 10 de diciembre: Claudia Sheinbaum entre los 10 finalistas para la Persona del Año 2024 de Time

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se encuentra entre las 10 personas finalistas para ser nombradas la Persona del Año 2024 de la Revista Time.

Te decimos quiénes son todos los finalistas: