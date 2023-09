Claudia Sheinbaum, candidata de Morena en las elecciones 2024, reaccionó por la casa de Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD), la cual generó polémica tras una denuncia hecha por Morena.

La casa de Xóchitl Gálvez, ubicada en Sierra Santa Rosa número 62 de la colonia Reforma Social, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX) fue objeto de una denuncia del partido Morena en la capital.

A través de un boletín titulado “Exige Morena clausura, resguardo, y demolición de construcción ilegal donde habita Xóchitl Gálvez”, se argumentó que la casa de Xóchitl Gálvez no cuenta con permiso de uso y ocupación.

La propia Xóchitl Gálvez reaccionó por la polémica que generó su casa, y por la cual la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, también respondió en sus redes sociales.

Casa de Xóchitl Gálvez (Propiedades.com)

Claudia Sheinbaum responde tras polémica de Xóchitl Gálvez; “Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas”

Claudia Sheinbaum reaccionó a la polémica que generó la casa de Xóchitl Gálvez. A través de sus redes sociales, la candidata de Morena en las elecciones 2024 se dijo a favor de construir casas y no de demolerlas.

“No me corresponde a mí. (Le toca) a la autoridad”, dijo Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa y después publicó un mensaje en redes sociales en el mismo sentido:

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México”. Claudia Sheinbaum

“La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas”, dijo la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la 4T. No obstante, la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, también respondió en redes.

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

VIDEO: Xóchitl Gálvez responde a Morena: “¿Qué sigue? ¿Que se lleven mi bici al corralón?”

Xóchitl Gálvez respondió en redes sociales por la denuncia que hizo Morena respecto a su casa de la alcaldía Miguel Hidalgo. La candidata del Frente Amplio por México se dijo despreocupada por las declaraciones en su contra.

“Que no soy indígena, que no soy ingeniera, que gané 1 mil millones con el gobierno, que mis empresas no son chingonas, que no vendo gelatinas ni tamales, que no tengo pueblo, que me controla un grupo de hombres”, dijo.

“Y ahora hasta quieren demoler mi casa. Todo está en orden y es legal; los reto: Demuélanla, no me preocupa. Así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional, ahora la gente me recibirá en su casas con las puertas abiertas”. Xóchitl Gálvez

“Si me quitan mi cocina, no me faltará quien me de un taco en cada esquina”, aseguró la candidata a la presidencia del Frente Amplio por México y le lanzó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

“¿Qué sigue? ¿Que se lleven mi bici al corralón? No manche, ¿que prohiban el nombre de Xóchitl en el registro civil?”. Xóchitl Gálvez

“Ora sí que como dice el Grupo Firme: Ya supéreme y deje de hablar mal de mí, tiene que saber perder, igualito que sabe mentir. Están aterrados”, aseguró la aspirante a ser la primera presidenta en la historia de México en las elecciones 2024.