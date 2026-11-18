Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para fortalecer la protección del patrimonio cultural mexicano en el extranjero, así como evitar que este salga de territorio nacional.

De acuerdo con la información, la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de Sheinbaum este miércoles 18 de noviembre y fue turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su análisis.

Claudia Sheinbaum impulsa iniciativa para evitar la salida definitiva del patrimonio cultural de México

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo una propuesta de reforma para establecer mayores controles sobre la exportación, reproducción y aprovechamiento de obras consideradas parte del patrimonio cultural del país.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de evitar que el patrimonio cultural mexicano sea exportado, sin importar si es propiedad de particulares o del INBAL.

Claudia Sheinbaum propone reforma para proteger el patrimonio cultural mexicano en el extranjero (Redes sociales)

Sheinbaum argumentó que la salida de estas piezas impide que las autoridades de México continúen ejerciendo sus facultades de protección, conservación, supervisión y restauración.

Asimismo, la iniciativa plantea ampliar las atribuciones del INBAL en la autorización de reproducciones de monumentos artísticos e históricos, para que los permisos no solo se exijan para el comercio, sino también para usos académicos y de difusión cultural.

Esta iniciativa de Sheinbaum busca proteger tanto las creaciones artísticas como los derechos de sus autores, evitando que terceros obtengan beneficios mediante reproducciones sin autorización.

La iniciativa para proteger el patrimonio cultural mexicano en el extranjero fue turnada a comisiones, todavía deberá ser analizada por los legisladores para su análisis y eventual discusión en el pleno.