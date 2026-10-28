El Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto oficial mediante el cual se declaran al xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital del país.

El nombramiento del xoloitzcuintle reconoce la importancia de los saberes, prácticas, expresiones y representaciones asociadas al canino.

Xoloitzcuintle (Unsplash)

El xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial de CDMX salvaguarda las representaciones alrededor del perro

La declaratoria del xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, fue publicada el 27 de octubre en la Gaceta Oficial por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Este importante paso institucional busca formalizar el reconocimiento, rescate y la revaloración de la profunda relevancia histórica, cultural y simbólica que posee este emblemático canino.

Asimismo, resulta interesante que esto se da coincidiendo de forma significativa con la conmemoración del primer Día Nacional del Xoloitzcuintle.

Algo a señalar es que el decreto del xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial especifica que el objeto central de protección legal son las representaciones alrededor del animal.

Es decir, los conocimientos, creencias, simbolismos y narraciones comunitarias, y no al animal en sí ni a sus características biológicas.

No obstante, con el fin de asegurar su salvaguardia y transmisión, la Secretaría de Cultura capitalina elaborará un Plan de Salvaguardia en un plazo máximo de 80 días.

Esta acción resulta prioritaria considerando que la población mundial de xoloitzcuintles se estima entre 3,000 y 3,200 ejemplares, lo que coloca a la raza en situación de vulnerabilidad.

Xoloitzcuintle (Especial)

Xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial de CDMX se debe a su simbolismo histórico

La razón detrás del nombramiento del xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, se debe a su presencia en la Cuenca del Valle de México.

Donde cuenta con un sólido respaldo en diversas fuentes históricas prehispánicas, lo cual refuerza el nombramiento del xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Señalando además que su impacto cultural resurgió a inicios del Siglo XX, convirtiéndose en un emblema de la mexicanidad e identidad nacional.

Además, la medicina tradicional atribuye a estos ejemplares propiedades terapéuticas mediante su contacto físico y calor corporal para mitigar dolencias articulares.