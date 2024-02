La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, pidió debatir la reforma judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señala que “no se puede decir no, no, no”.

Anteriormente, la candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024 (a celebrarse el domingo 2 de junio), ya había manifestado su respaldo a las reformas constitucionales de AMLO, señalando que fortalecerán la democracia.

Igualmente en su live de hoy 8 de febrero, Claudia Sheinbaum reiteró la invitación al Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo, para el inicio de su campaña presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum pide debate, “no se puede decir no, no, no” respecto a la reforma judicial de AMLO

“Siempre el debate enriquece a la democracia y a la sociedad”, fueron las palabras de Claudia Sheinbaum respecto a las reformas constitucionales de AMLO, específicamente habló de tres, una de ellas la reforma judicial.

Al respecto, Claudia Sheinbaum declaró que “el Poder Judicial tiene que ser para el México de hoy”, ya que hoy no da justicia al que menos tiene, tal como plasmó José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación.

Destacó que no hay que cerrarse, “no se puede decir no, no, no”, sino que se tiene que debatir la reforma judicial de AMLO para fortalecer la democracia, indicando también que es lo mismo para la desaparición de organismos autónomos.

Claudia Sheinbaum hizo una mención general de las reformas constitucionales de AMLO, añadiendo que presentará en el podcast los diferentes puntos de opinión, ya que sentencia que siempre se debe debatir.

Al comienzo de su en vivo, Claudia Sheinbaum había hecho un chiste, en el que se refiere a que la oposición siempre dice “no, no, no” sin abrir al debate.

Claudia Sheinbaum celebra exportaciones récord del gobierno de AMLO

Por otra parte, Claudia Sheinbaum celebró mediante su cuenta de X (antes Twitter) las exportaciones récord de México a Estados Unidos, señalando que el “fortalecimiento de los mercados regionales es una realidad”.

En su publicación, Claudia Sheinbaum señaló esta realidad en realidad se traduce en empleos y salarios dignos, añadiendo que México vive un gran momento que “va para largo” gracias al humanismo mexicano.

Igualmente en su live, Claudia Sheinbaum mencionó que es muy importante lo que está haciendo AMLO con México.

Las exportaciones récord y el fortalecimiento de los mercados regionales es una realidad que se traduce en empleos y salarios dignos para el pueblo de México. Con el Humanismo Mexicano, nuestro país vive un gran momento y va para largo.



📰🌐 https://t.co/05FSdJ8ePf pic.twitter.com/ug3CXSCBxm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 8, 2024

Claudia Sheinbaum se reúne con directivos de Bank of America

Además de mencionar que parte de su agenda de hoy 8 de febrero constaría de tocar casa por casa en Pachuca, Hidalgo, Claudia Sheinbaum mantuvo una reunión con directivos de Bank of America.

Lo que definió como una excelente reunión, Claudia Sheinbaum también señaló, además de agregar una foto, que coincidieron en que vienen años muy buenos para México, aunque no compartió detalles.

Claudia Sheinbaum mantuvo diálogo a puertas cerradas con:

Bernard Mensah, presidente de International Bank of America

Augusto Urmeneta, presidente de Bank of America Latam

Emilio Romano, CEO de Bank of America Mexico.

Una excelente reunión con los directivos de @BankofAmerica; Bernard Mensah, presidente de International Bank of America; Augusto Urmeneta, presidente del Bank of America LATAM; y Emilio Romano, CEO de Bank of America Mexico. Coincidimos en que vienen años muy buenos para México. pic.twitter.com/ETsUIiUa9K — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 8, 2024

Encuesta MetricsMX: Así va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 24 de enero (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 30 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez.

Esta es la intención al voto de los tres candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 59%

Xóchitl Gálvez: 22.1%

Jorge Álvarez Máynez: 3.8%