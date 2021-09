AMLO: Claudia Sheinbaum me representa muy bien en la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se siente muy bien representado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México (CDMX).

AMLO afirmó que hacer giras por la CDMX no es muy necesario debido a que su gobierno está asentado en la capital de país.

Además, dijo que, gracias a que los ciudadanos de la capital tienen un mayor acceso a la información y a la buena relación que su gobierno tiene con Claudia Sheinbaum, el mandatario se siente representado en la CDMX.

“Lo cierto es que aquí está la sede del Poder Ejecutivo, aquí estamos el mayor tiempo, aquí en la Ciudad de México. Yo creo que los ciudadanos de la capital tienen acceso a más información; tenemos muy buena relación con la jefa de gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de gobierno”

AMLO