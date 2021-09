Claudia Sheinbaum: Estamos muy contentos que AMLO haga giras por CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad e México (CDMX), Claudia Sheinbaum aseguró que está muy contenta con el anuncio de las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la capital del país.

Claudia Sheinbaum dijo que sabe que las giras que anunció AMLO por la CDMX no son “una cosa personal” a favor de ella sino por la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que el presidente siempre es bienvenido en la ciudad y afirmó que lo recibirán con mucha alegría.

El presidente AMLO aseguró que la jefa de gobierno de la CDMX le quita carga de trabajo con su labor en la capital del país.

De acuerdo con el mandatario, Claudia Sheinbaum lo representa muy bien y por eso no ha sido necesario que haga giras frecuentemente por la capital como en otras entidades.

AMLO dijo que lleva una buena relación con Sheinbaum, a quien calificó como una mujer muy trabajadora, honesta y con convicciones.

“Tenemos muy buena relación con la jefa de gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien. Me siento representado por la jefa de gobierno”

AMLO