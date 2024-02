Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena en las elecciones 2024, le hizo un “examen” a su esposo Jesús María Tarriba a unos días de celebrar San Valentín.

Fue en su podcast donde Claudia Sheinbaum realizó algunas preguntas a su esposo, Jesús María Tarriba, referentes a sus gustos personales, comida, así como a la relación que ambos tienen.

Además, la candidata presidencial aprovechó el tiempo y contó más sobre su historia de amor con su esposo , con quien se casó el pasado 17 de noviembre en una ceremonia intima, previo a las elecciones presidenciales 2024.

Sin embargo, Jesús María Tarriba no le atinó a algunas de las preguntas de Claudia Sheinbaum, a continuación te contamos cuáles fueron.

Estos son los cargos a renovar en las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y con credencial para votar vigente.

Jesús María Tarriba no conoce la comida favorita de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aprovechó una comida junto a su esposo Jesús María Tarriba, quien la acompañó a su gira por Sinaloa, para hacerle un examen sobre lo mucho o poco que se conocen.

En él, la candidata presidencial preguntó cosas como:

comida favorita

cómo se conocieron

cuánto tiempo llevan de novios

cómo le gusta el café

signo zodiacal y más

Sin embargo, Jesús María Tarriba no le atinó a la respuesta de algunas de las preguntas del examen, por ejemplo, cuál es la comida favorita de Claudia Sheinbaum Pardo.

Pues el esposo de la candidata presidencial prefirió preguntar de forma directa cuál es la comida favorita de Sheinbaum Pardo, debido a que la olvidó.

A esto, ella respondió entre risas que su comida favorita es el pozole, aunque destacó que casi no lo come porque no le da tiempo.

“No me acuerdo ¿tienes una comida favorita? -El pozole. Es la primera vez que oigo eso, te lo estas inventando”. Jesús María Tarriba y Claudia Sheinbaum

Asimismo, Jesús María Tarriba no supo dar respuesta a otras preguntas como:

Cuál es el signo zodiacal de Claudia Sheinbaum

Ya que el esposo de la candidata presidencial en las elecciones 2024 no sabía si Claudia Sheinbaum creía en los horoscopos, y aunque sabía el día de su cumpleaños, no conocía el signo de la morenista.

Cabe destacar que la candidata presidencial de Morena nació el 24 de junio, por lo que su signo del zodiaco es Cáncer.

Claudia Sheinbaum Pardo y Jesús María Tarriba cuentan detalles de su historia de amor

Sin embargo, algunas de las otras preguntas que salieron durante la conversación fueron contestadas a detalle por el esposo de Claudia Sheinbaum.

Pues él mismo c ontó que se conocieron en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y que aunque ella considera que lo conoció hasta tomar clases de óptica juntos, Jesús María Tarriba ya la conocía de antes, debido a la presencia en asambleas y múltiples actividades de la candidata.

“Yo primero a ti que tú a mí porque tú estabas siempre en las asambleas. Te invite a una clase de Danza Moderna, dejaste a todo el mundo impresionado” Jesús María Tarriba

Igualmente, el esposo de Claudia Sheinbaum contó que en la universidad fueron novios durante un año y medio, y que se reencontraron hace algunos años por Facebook,.

Luego de ello retomaron su noviazgo un 31 de diciembre, fecha que celebran como su aniversario de novios.

Igualmente, relució que a Claudia Sheinbaum le gusta el café americano con un poco de leche y que la pareja considera como su canción el bolero “Nosotros” de Pedro Junco.

Finalmente, tras dar más detalles el uno del otro, la pareja se despidió de las y los simpatizantes de Claudia Sheinbaum deseando un feliz San Valentín, a celebrarse el próximo 14 de febrero.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones presidenciales 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 24 de enero sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum ronda el 59% de apoyo a su candidatura.

Conforme a la encuesta, el apoyo de las y los ciudadanos con respecto a las elecciones 2024 es el siguiente: