Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, acusó una ‘tergiversación’ y la difusión de mentiras en videos sobre sus supuestos llamados a movilizaciones en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio contexto sobre las declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad interior de Estados Unidos, y aclaró que se usaron videos sobre llamados a movilizaciones por el tema de las remesas, para retomarlos como si hicieran alusión a las protestas en Estados Unidos.

En su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 11 de junio, recordó cómo a partir de estas acusaciones y declaraciones fuera de contexto, algunas personas se aprovecharon y compartieron desinformación que no fue verificada por el gobierno estadounidense.

Para aclarar las declaraciones de Kristi Noem, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que desde el primer momento que se generaron las protestas en Los Ángeles dijo que no estaba de acuerdo en las redadas como forma de atender la migración en Estados Unidos.

Además, expuso que “nunca” en su vida y mucho menos en el contexto actual ha hecho llamados a movilizaciones violentas.

Embajada de Estados Unidos recurrió a Black Patch para motivar a mexicanos a no migrar

“Desde el primer momento nosotros dijimos no estamos de acuerdo en las redadas como formas de atender la migración en Estado Unidos y tienen todo el apoyo de los consulados pero nunca hemos llamado a una movilización violenta, ¡jamás!, en toda nuestra vida"

Asimismo recordó que algunos personajes de la política subieron a sus redes sociales que dichas movilizaciones violentas eran promovidas por ella y por el partido Morena, lo cual calificó como “absolutamente falso”.

Incluso destacó que puede haber diferencias de pensamiento con su gobierno, y celebróel trabajo de Leon Krauze en Los Ángeles que pese a tener estas diferencias con su gobierno, dio a conocer que las protestas no tenían intenciones violentas de parte de la comunidad mexicana.

“Esta forma de comunicar de estas personas, varios (...) de una manera muy irresponsable. Primero porque es falso, segundo porque es anti patriota, porque ¿en qué momento salieron a defender a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos?. Hay otras personas que no están de acuerdo con nosotros como por ejemplo León Krauze que se fue a Los Ángeles a entrevistar a ciudadanos estadounidenses de familias mexicanas a defender a los mexicanos y a decir aquí no hay acciones violentas son pacíficas, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas pero reconocemos que está defendiendo a los mexicanos en Estados Unidos.

Pero estas otras personas suben esta otra información que es completamente falsa sacada de contexto y de ahí se retoma por algunas otras personas de los Estados Unidos"

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México