La morenista Citlalli Hernández envió un mensaje de apoyo a Michelle Rodríguez, quien respondió a las críticas por su físico, y compartió que se identifica con la gordofobia de la que ha sido víctima la actriz.

Por ello, decidió sumarse a la reflexión de Michelle Rodríguez y reconoció que ella también ha sufrido de gordofobia.

“Hola Michelle. Vi tu video no pude evitar sentirme identificada y también no pude callarme. Quiero abonar a la reflexión que tú pones sobre la mesa. Me parece que hace tiempo que vivimos en un sistema económico. político, social, que nos ha construido en una sociedad de apariencias”

Citlalli Hernández aseguró que es importante formar un frente común contra la gordofobia que impera en diversos ámbitos de la sociedad y llamó a Michelle Rodríguez a formar uno.

Asimismo, reconoció a Michelle Rodríguez por su respuesta a las críticas que recibe sólo por su cuerpo, y la forma en que lo manejó tras la publicación de “esa maravillosa portada de revista”.

“Tú como actriz, desde tu lugar, has señalado estos comentarios que existen por tu cuerpo, no por tu carrera, no por tu profesión, no por lo que piensas, no por lo que dices, no por lo que haces, sino por tu cuerpo…Me siento identificada porque yo desde este lado, mi quehacer es político…y la gente que no piensa como yo, la gente que le incomoda incluso alguien como yo esté en la política, se ha metido solamente con mi físico”

Citlalli Hernández