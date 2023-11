El periodista Ciro Gómez Leyva reconoció un detalle “no afortunado” durante un reportaje sobre el exaspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña, el cual presentó durante la emisión de su programa del 31 de octubre.

Ciro Gómez Leyva presentó un video en el que la oposición a Morena en la Cámara de Diputados responsabilizó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por los daños del huracán Otis en Acapulco.

Elizabeth Pérez, diputada del PRD, lanzó la siguiente declaración: “Una vez más Los Simpson tenían razón: Un burro transportándose en un Jeep”, dijo en referencia al presidente y, en ese sentido, Gerardo Fernández Noroña respondió:

“No, a ver, le dijo burro al compañero presidente. Se lo rechazo. No me parece aceptable, me parece una majadería y si yo dijera algo así de una compañera me dirían que es violencia política de género”

Gerardo Fernández Noroña