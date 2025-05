Ciro Gómez Leyva quiso echarle la culpa en vivo a Manuel Feregrino de foto de falsos agentes de Estados Unidos en México durante su noticiero matutino por Radio Fórmula.

Información dada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa operativo dirigido por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, confundió a algunos medios en México.

Esta información fue retomada por La Jornada y re interpretada como una supuesta intervención de fuerzas especiales estadounidenses en México para operaciones en contra del narcotráfico, lo que también fue tomado por el equipo de Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo en la aclaración sobre si fuerzas especiales estadounidenses estarían operando en México, el periodista Ciro Gómez Leyva dudo de esta información.

En un planteamiento inicial sobre una supuesta intervención de fuerzas especiales estadounidenses en México para operaciones en contra del narcotráfico, el equipo de Ciro Gómez Leyva lo retomó como verídico.

Sin embargo el periodista Ciro Gómez Leyva quién en un principio se dijo sorprendido ante una foto de supuestos agentes de Estados Unidos en México, por lo que dudó de la información y le echó la culpa al conductor Manuel Feregrino, al no tenerla clara.

Dijo que no recordaba que el Gobierno mexicano hubiera aprobado que fuerzas especiales estadounidenses pudieran operar en territorio nacional para desmantelar laboratorios de droga.

“Yo no lo recuerdo (...) ¿el gobierno mexicano había informado o no? esa es mi pregunta, que fuerzas especiales de Estados Unidos o regulares o lo que sea iban a operar, iban a desmantelar laboratorios en México, ¿sí o no?"

Ciro Gómez Leyva, periodista