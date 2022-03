Chumel Torres retó al vocero de la 4T, Jorge Gómez Naredo, a viajar hacia la construcción del Tren Maya, pero aseveró que no se va a prestar para el show que quiere montar.

De acuerdo con Gómez Naredo, la propuesta de Chumel, donde lo invita a ir “de una” hacia el Tren Maya para “callarle el hocico”, el youtuber solo quiere hacer show.

El vocero de la 4T aseguró que no tiene la intención de “callarle el hocico” a Chumel Torres o a cualquier otra.

Recordó que Chumel le extendió una “invitación” y se ofreció a pagarle el vuelo hasta la zona donde se construye el Tren Maya para comprobar el beneficio de la plantación de árboles.

Esto luego de que el vocero de la 4T asegurara que con esta construcción no se están perdiendo 100 hectáreas de árboles, sino que se ganan 199 mil 900 hectáreas.

Gómez aclaró que desde su práctica del periodismo, da a conocer los hechos desde la línea editorial en la que cree y sus redes son para emitir su punto de vista.

“Mi intención no es callarle el hocico a nadie. Mi intención no es callarle el hocico a nadie. Cuando practico el periodismo, mi objetivo es dar a conocer hechos con una línea editorial en la cual creo. Y en redes sociales, emito mis puntos de vista de cómo veo el mundo. No vengo acá a ‘callar hocicos’”

