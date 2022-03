AMLO: No hay destrucción de la selva por el Tren Maya; “artistas protestan por dinero y fama”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que los artistas que protestaron por el Tren Maya lo hacen por fama y dinero.

Además, el mandatario aseguró que no existe una destrucción de la selva por la contrucción de esta obra.

Sin embargo, el video de “Sélvame del Tren” informó sobre el peligro que corre el sistema de cenotes más grande del país, que se ubica en la zona del tramo 5 del tren.

Desde la conferencia mañanera del 24 de marzo, AMLO descalificó la protesta de artistas y activistas medioambientales por la construcción del Ten Maya.

El presidente aseguró que los artistas que participaron en el video de “Sélvame del Tren”

l o hicieron por dinero y fama.

AMLO aseguró que los famosos como Eugenio Derbez y Ruben Albarrán no tienen una vocación ecologista verdadera y solo pudieron tener dos razones para participar:

El mandatario dijo que algunos se ofrecieron voluntariamente a aparecer en el video porque tienen pensamientos conservadores y están “en contra de nosotros” y no por un verdadero interés por el ambiente.

“Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista. es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro y también por fama”

AMLO