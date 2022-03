José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) pero asegura que no se siente triste ni preocupado.

El youtuber y comediante de 39 años de edad fue denunciado por ejercer violencia de género en contra de Bertha Caraveo, senadora de Morena, y la FGR ya lo investiga.

Sin embargo, Chumel Torres aseguró que no se siente preocupado por la carpeta de investigación que se abrió en su contra.

Por otra parte, Chumel Torres aseguró que el programa “El Pulso de la República” no se va a terminar si llega a ser detenido porque no es el único involucrado.

Asimismo, calificó a su programa como una hidra a la que le crecerán más cabezas si le cortan la suya, por lo que no se preocupa por el programa.

Para asegurar que no va a caer con la investigación que hace la FGR, dijo que es Chihuahua, tierra de Tarahumaras y que por su sangre promete que sabe volar.

¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perros. “Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas”. pic.twitter.com/Zv4UAGnNfR

El youtuber aseguró que no se siente preocupado porque viene de un estado desértico de donde la esperanza la “sacamos esperanza hasta debajo de las piedras”.

Asimismo, aseguró que la denuncia en su contra es para coartar su libertad de expresión , esto luego de que en una de las transmisiones de su programa, “El Pulso de la República”, llamara lambiscona a la senadora.

Torres compartió la participación en tribuna de Bertha Caraveo donde expresa su apoyo a José Ramón López Beltran tras el escándalo por la casa en Houston.

Luego Chumel torres la llamó lambiscona y aseguró que “tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón”.

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que es de Chihuahua mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan. Usted no ama a México, ama a López Obrador.¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”

Chumel Torres