Chumel Torres arremetió contra la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su cuenta de Twitter, Chumel Torres respondió a las críticas de AMLO hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por la “poca difusión” hacia la consulta de revocación de mandato.

“Señor, todo mundo se enteró. Pero a todo mundo se nos hace una tontada sin propósito”, dijo el comediante Chumel Torres.

AMLO dice que hubiera deseado que el INE y los medios le dieran más difusión a la consulta de revocación.



Señor, todo mundo se enteró. Pero a todo mundo se nos hace una tontada sin propósito. — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 24, 2022

Esto luego que en su mañanera de este jueves, el presidente se quejó del INE por no darle la suficiente difusión al ejercicio de democracia participativa.

Aunque admitió que la población ya tiene los elementos básicos de la consulta, sobre todo que se realizará el 10 de abril .

“Aun con todos los obstáculos ya tienen la información”, apuntó el mandatario.

Chumel Torres a simpatizantes de AMLO por construcción del Tren Maya: “Vivos para la otra”

Chumel Torres no sólo se lanzó contra la revocación de mandato, sino también contra el Tren Maya de AMLO.

En Twitter, Chumel Torres compartió una fotografía donde se ve una presunta deforestación de la selva por la construcción del Tren Maya.

En este sentido, arremetió contra los simpatizantes de AMLO y pidió analizar con mayor detenimiento el analizar por quién votarán en la próxima ocasión.

“Votar por alguien que promete puras pendejadas cuesta. Vivos pa’ la otra”, escribió Chumel Torres.

Votar por alguien que promete puras pendejadas cuesta.



Vivos pa' la otra. pic.twitter.com/iwcnmZyhSj — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 25, 2022

Y es que desde que AMLO destapó a Chumel Torres como posible “candidato presidencial” de la oposición para 2024 ha hecho mención de él de forma recurrente en su mañanera.

Incluso, AMLO se ha referido a Chumel Torres como “el nuevo ideólogo del conservadurismo” en sustitución de personajes como:

Enrique Krauze

Héctor Aguilar Camín

“Brozo”

“Ni lo conocía yo, pero ahora me voy a fijar más de él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero es el ideólogo del conservadurismo... como ya no les ayuda Brozo, es Chumel. Ya no funciona Reforma”, sostuvo AMLO.