Chumel Torres advirtió que abandonará la comedia el día en el que Antonio Attolini esté en una boleta para participar en un proceso electoral .

Así lo señaló el comediante y youtuber al lanzar una crítica en contra de la clase política actual, pues consideró que los perfiles que existen no son “lo más brillantes”.

Al lamentar el nivel que ha demostrado la clase política a nivel nacional en fechas recientes, Chumel Torres planteó que cuando Antonio Attolini esté en la boleta, él abandonará la comedia.

Entrevistado en el programa de YouTube de Mónica Garza, el comediante Chumel Torres lanzó una advertencia con respecto a la fecha en la que podría poner fin a su carrera.

En el contenido, el youtuber aseguró que la vida política en el país ha pasado por un drástico proceso de transformación, pues dijo que hay más “observancia” del actuar de los políticos.

Tras citar un par de episodios protagonizados por integrantes de Morena, el cómico aseveró que gracias al monitoreo constante de redes sociales se ha demostrado el bajo nivel de la clase política.

Debido a dicho contexto, el youtuber afirmó que pronto se cansará de la dinámica de la vida pública nacional y en consecuencia, se alejará de su carrera como comediante.

Luego de equiparar su papel como youtuber, con el del escritor, productor y actor Jon Stewart, Chumel Torres sentenció que abandonará la comedia cuando Antonio Attolini esté en una boleta.

“No vas a cambiar el país, si no lo hizo Jon Stewart y al siguiente año ganó Trump, yo cuando vea al pinche Attolini en la boleta, me largo de aquí, o sea, me largo del “pulso” (de la república), hay ya, chínguense”

Chumel Torres