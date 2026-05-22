César Yáñez, subsecretario de Gobernación, reconoció que diversas agrupaciones ven el Mundial 2026 como una estrategia para protestar y magnificar sus reclamos, así como la cobertura de sus casos.

En entrevista con López-Dóriga, César Yáñez cuestionó si todas las protestas que se realizan son justas; sin embargo, adelantó que se atenderán y canalizarán a cada una de las movilizaciones.

“Muchas agrupaciones ven en el Mundial una oportunidad para protestar y magnificar sus reclamos, algunos son justos otros no”. César Yáñez, subsecretario de Gobernación

César Yáñez, subsecretario de Gobernación (@SEGOB_mx / Twitter)

César Yáñez cuestiona validez de movilizaciones rumbo al Mundial 2026

Agricultores, transportistas y otras agrupaciones han amenazado al gobierno federal con realizar protestas durante el Mundial 2026, de manera de que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Ante este panorama, César Yáñez, subsecretario de Gobernación, afirmó que algunos de los reclamos no tienen justificación y podrían considerarse como injustos ante las preparaciones del Mundial 2026.

Sin embargo, también subrayó que el gobierno tiene la responsabilidad de atender y canalizar cada una de las manifestaciones que se den, por lo que mantendrán un diálogo constante.

César Yáñez expresó el deseo de que los visitantes extranjeros se lleven la mejor impresión de México como destino turístico y de inversión, pero aseguró que el gobierno respetará a quienes decidan protestar.

Asimismo, explicó que muchas de estas negociaciones son complejas porque involucran a múltiples dependencias y algunas demandas son extremas, como la de retirar la importación de granos del T-MEC.