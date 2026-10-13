La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo de la empresa Eric Kayser, vinculada a Maison Kayser, por lo que se mantiene la prohibición de comida chatarra en las universidades mexicanas.

Aunque la panadería francesa alegaba que los universitarios, al ser mayores de edad, podían decidir libremente qué consumir, las autoridades no aceptaron esos argumentos.

En su lugar, la SCJN concluyó que el Estado mexicano está facultado para proteger sin distinción de edad el derecho a la salud y asegurar una alimentación adecuada en los centros educativos.

Caso Maison Kayser: la SCJN resolverá su amparo contra restricciones en escuelas (Michelle Rojas)

SCJN ratifica prohibición de comida chatarra en universidades tras amparo de empresa vinculada a Maison Kayser

La SCJN aprobó este martes 13 de octubre la prohibición de vender comida chatarra en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades.

El fallo desestimó los argumentos de algunas empresas que afirmaban que los universitarios son mayores de edad y tienen la libertad de decidir qué comer.

No obstante, la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que negó un amparo a la empresa Eric Kayser vinculada a la cadena francesa de panaderías Maison Kayser.

En dicho amparo, los ministros concluyeron que el Estado mexicano tiene facultades para proteger el derecho a la salud y garantizar una alimentación adecuada en los centros educativos.

Las empresas quejosas que han acudido al juicio de amparo en este y otros asuntos similares se equivocan al sostener que el Estado sólo está obligado a garantizar la alimentación saludable de las personas menores de edad, pero no de quienes ya son mayores de 18 años, como es el caso de las personas jóvenes y adultas. SCJN

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa consideró un “error” de los empresarios pensar que la ley fundamental solo reconoce el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a los menores de edad.

SCJN (@SCJN/X)

¿Quién es el propietario de Maison Kayser? Empresa vinculada se opone al veto de comida chatarra

Éric Kayser es un reconocido panadero y empresario francés, fundador de Maison Kayser, una cadena internacional de panaderías y restaurantes especializada en pan artesanal y productos de tradición francesa.

Nació en una familia de panaderos de Alsacia. Abrió su primera panadería en París en 1996 y expandió su marca a distintos países, incluido México.

Su nombre llegó al debate público en México luego de que Eric Kayser México, empresa vinculada a la cadena, promoviera un amparo contra las restricciones a la venta de comida chatarra en universidades.