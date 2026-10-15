Carolina Viggiano cuestiona incluir el término de transfeminicidio en el debate de la violencia contra las mujeres; considera que debe legislarse de manera independiente.

La senadora del PRI señaló que debido a dicha inclusión es que la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Feminicidio habría sido pospuesta, por su dificultad.

Sin embargo, la senadora fue cuestionada referente a que si se legislaría un delito que de acuerdo con organizaciones civiles, provocó 17 transfeminicidios a inicios de 2026.

Carolina Viggiano cuestiona incluir los transfeminicidios en debate sobre ley contra el feminicidio

Cuestionada sobre la Ley contra el Feminicidio, Carolina Viggiano declaró que tiene una dificultad -de varias- que es incluir el término transfeminicidio sin claridad.

De cara a la próxima discusión de la ley de la nueva ley general para prevenir y sancionar el delito de feminicidio la senadora Carolina Viggiano, consideró que se ha contaminado el debate sobre la violencia contra las mujeres al introducir el tema de los transfeminicidios. pic.twitter.com/EL3mr4Coxo — Angel Gallegos (@gallegoso) October 15, 2026

Carolina Viggiano aseguró que están tratando de ocultar el término en la Ley sobre la violencia contra las mujeres, por lo que considera que se debe separar.

Por lo mismo, Carolina Viggiano mencionó que los legisladores pueden crear un tipo penal individual para los transfeminicidios, lo que definió como “de manera correcta”.

Añadió que no pueden borrar el registro de mujeres ni las estadísticas, por lo que el tema sobre los transfeminicidios es más profundo, por lo que el debate se habría “contaminado”.

Destacó a su vez que el oficialismo no da claridad en muchas cosas que no ayuda al trabajo legislativo, además de que no se estaría incorporando la opinión de los expertos y las personas trans.

Carolina Viggiano acusa que Ley contra el Feminicidio se ha pospuesto por los transfeminicidios

Sin embargo, la senadora Carolina Viggiano también acusó que es por el término de transfeminicidios se habría pospuesto la Ley contra el Feminicidio en el Senado.

De acuerdo por lo dado a conocer por la Comisión para la Igualdad de Género, la Ley contra el Feminicidio se pospuso para afinar el texto, escuchar a las víctimas y organizaciones civiles.

Se hace mención de que Carolina Viggiano no forma parte de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, que tendrá un plazo de 30 días para discutir la ley sobre la violencia contra las mujeres.