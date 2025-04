El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se convirtió en tendencia en últimas horas no sólo debido a su cumpleaños 77 hoy 3 de abril sino por la supervivencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), luego de que Donald Trump no impusiera aranceles recíprocos a México.

En redes sociales señalaron que el T-MEC hoy sobrevive, cuyo precedente fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que impulsó Carlos Salinas de Gortari y que entró en vigor desde 1994.

Algunos adversarios de la Cuarta Transformación se burlaron de las personas a quienes llaman “chairos” y señalaron que deberían estar agradecidos por los tratados negociados en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (TLCAN) y en parte del de Enrique Peña Nieto (T-MEC) permitieron beneficios a México el 2 de abril.

Este 2 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicó aranceles recíprocos a una serie de países, de los cuales estuvieron exentos México y Canadá.

No obstante, otros señalan que los golpes a México ya se dieron semanas atrás con la imposición de aranceles al acero y aluminio y a la industria automotriz.

Carlos Salinas de Gortari se hace tendencia y mexicanos se ponen a pelear por aranceles de Donald Trump y Fobaproa

“Gracias al licenciado Carlos Salinas de Gortari, el último gran presidente de México”, señalaron algunos, lo que ha provocado peleas y el recordatorio de los aranceles al alumno que van a afectar a las cervezas exportadas.

“Todo un visionario Carlos Salinas de Gortari” dijeron otros para molestar y lo lograron pues algunos cuestionaron “qué es esa cromada” pues es como cuando se agradece cuando un golpeador intenta curar a su víctima.

Otros más como Epigmeno Ibarra respondieron desde la tarde del 2 de abril recordando las deudas privadas que se volvieron públicas mediante el Fobaproa.

Carlos Salinas de Gortari se hace tendencia: Claudia Sheinbaum aclara que Donald Trump se quejaba del TLCAN, no del TMEC

Sobre las críticas al acuerdo comercial por parte del presidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum aclaró que de lo que se estaba quejando era del antiguo Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) que entró en 1994 y no del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este 3 de abril que no hayan aranceles recíprocos contra México y afirmó que actualmente hay una relación con Estados Unidos basada en la soberanía y coordinación.