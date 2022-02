Carlos Loret de Mola afirma que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra desesperado por desviar la atención del tema de casa de Houston que involucra a su hijo José Ramón López Beltrán.

Después de que AMLO pidiera la durante conferencia mañanera del 9 de febrero a Carlos Loret de Mola revelar cuánto gana y quién le paga, el periodista aseguró que el presidente se encuentra desesperado.

En su programa ‘Así las cosas con Loret’ por W Radio, el periodista dijo que AMLO está dando “patadas de ahogado”.

A 12 días de que el periodista Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción dieran a conocer el estilo del vida del hijo mayor de AMLO, José Ramón Beltrán, el presidente ha ejercido su derecho de réplica con agresiones a la prensa.

Fue hasta el día de hoy que el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reveló que la empresa Baker Hughes obtuvo mayores beneficios en 2008, 2012 y 2014 porque en el gobierno de AMLO “no hay empresas consentidas”.

“El tema es como un solo reportaje desbarató los cuentos de López Obrador”, señaló Carlos Loret de Mola al tiempo que mencionó cómo el presidente intenta hablar sobre el sueldo del periodista para desviar la atención de los casos de corrupción que ha exhibido, como:

En ese sentido, Carlos Loret de Mola enfatizó que el presidente busca poner al periodista en el lugar que por ley, le correspondería estar a AMLO por ser un servidor público.

“El que esta bajo cuestionamiento es él, el que vive en casa de un contratista de Pemex, no soy yo, es su hijo, el que no puede explicar de qué vivió durante 13 años, entre que fue jefe de gobierno y fue presidente es él, el que no ha pagado impuesto es él, al que no se le conoce trabajo es a su hijo.”

Carlos Loret de Mola