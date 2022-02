Carlos Loret de Mola responde al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de mencionarlo por tercer día consecutivo en su conferencia matutina.

Durante su programa en W Radio, titulado ‘Así las cosas con Loret’ del día de hoy 2 de febrero, el periodista advirtió a AMLO que no se callará.

Lo anterior después de que el presidente AMLO mencionara durante su mañanera que un alto funcionario de Televisa se había referido a Carlos Loret de Mola como un “porro”.

“No lo puedo repetir aquí pero lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, un porro”, expresó AMLO al remontarse al reportaje de Carlos Loret de Mola sobre la casa del hijo mayor del presidente.

“Lo tenían ahí en Televisa, me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo se refirió a él, a Loret, diciendo ¿Qué era para Televisa? No lo puedo repetir aquí. Pero lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, un porro.”

AMLO