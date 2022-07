Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reveló que la serie ‘Caníbal, indignación total’, tuvo un total de 27.6 millones de espectadores.

En redes sociales, Arturo Zaldívar celebró que la serie haya sido “un éxito sin precedentes” y agradeció a todos los televidentes que lo hicieron posible.

Además, dijo que con esto ya se generó un avance y que no se debe soltar el tema de los feminicidios, sino crear soluciones para revertirlos.

¿Por qué la serie “Caníbal, indignación total” revictimiza y no aporta a la lucha contra los feminicidios?

“Toca ahora no soltar el tema y avanzar hacia soluciones que reviertan esta tragedia colectiva (feminicidios)”.

‘Caníbal, indignación total’ se estrenó el pasado lunes 27 de junio y culminó el viernes 1 de julio; en sus primeros tres días al aire obtuvo más de 16 millones de espectadores en el canal de Las Estrellas.

Cabe recordar que la serie ‘Caníbal, indignación total’ fue una producción de la SCJN, la cual retrata el caso del feminicida de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza, mejor conocido como el Caníbal de Atizapán.

De manera que se transmitió en televisión nacional, a través del canal de la SCJN, Justicia TV, canal 22 y por el canal de Las Estrellas.

‘Caníbal, indignación total’ está inspirada en el caso del feminicida Andrés Filomeno Mendoza, de 74 años y quien fue detenido en mayo de 2021 por el feminicidio de Reyna “N”.

No obstante, luego de una investigación exhaustiva y cateos en su domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán, Estado de México, encontraron alrededor de 4 mil 300 huesos enterrados.

Por la cantidad de los restos óseos, se cree que el “Caníbal de Atizapán” cometió alrededor de 19 feminicidios, además del que se le culpa, el feminicidio de Reyna “N”.

Por si fuera poco, Andrés Filomeno Mendoza es conocido como el “Caníbal de Atizapán” debido a que se descubrió que el feminicida también se comía la carne humana de sus víctimas.

Pero no se quedaba la carne sólo para él, sino que también regalaba la carne humana a sus vecinos o conocidos, a quienes hacía creer que era carne enchilada de jabalí o “carnitas” de puerco.

Tras su detención y que el “Caníbal de Atizapán” llamó mucho la atención, la SCJN decidió crear una serie documental que reflejara el caso de Andrés Filomeno Mendoza.

En palabras de Arturo Zaldívar, dijo que la serie no era con fines políticos, sólo reflejar el caso así como los feminicidios en Atizapán y el resto del país.

“Mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN