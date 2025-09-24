El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general este martes 23 de septiembre la reforma para la ratificación de grados superiores en la Guardia Nacional.

Con 349 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó que los grados superiores en la Guardia Nacional sean ratificados por la comisión permanente de la Cámara de Senadores.

Diputados aprueban reforma sobre Guardia Nacional (Redes sociales)

Hoy 23 de septiembre se aprobó en lo general la reforma en los artículos 76 y 78 constitucionales para incluir al Congreso en el nombramiento y ratificación de los grados superiores de la Guardia Nacional.

Esta iniciativa se habría propuesto para subsanar las omisiones de la reforma que transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y así ratificar a los electos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reforma sobre ratificación de grados superiores en la Guardia Nacional desata diferencias en la Cámara de Diputados

Durante el debate para aprobar esta reforma se desataron diversas opiniones, pues Morena lo planteó como una “armonización”, mientras que la oposición la calificó como “un parche legislativo”.

Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, dijo que “no es un simple acto de armonización”, sino que es la muestra que Morena está legislando con prisa, además de legitimar la militarización.

“Al equiparar la forma y el procedimiento en que se decide los ascensos de los mandos de la Guardia Nacional con el régimen de las Fuerzas Armadas, no sólo están subrayando el carácter de ese cuerpo como un cuerpo militar, sino que van a sustraer a esos mandos del escrutinio del legislativo y los va a cobijar con el mismo mando de opacidad que tradicionalmente ha cubierto lo que hacen las Fuerzas Armadas”. Claudia Ruiz Massieu

Por su parte, Favio Castellanos Polanco, diputado de Morena, dijo que esta reforma sobre ratificación de grados superiores en la Guardia Nacional demuestra la observancia a las Fuerzas Armadas.