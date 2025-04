De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ciertos estudiantes no van a recibir el pago durante el periodo de mayo-junio de la Beca Rita Cetina 2025.

Así lo comunicó la dependencia federal en medio de la dispersión del apoyo económico que se realiza durante este mes de abril, pues señaló que por un motivo en particular, habrá cambios en los pagos.

Pero, ¿cuáles son los estudiantes que no recibirán el pago de mayo-junio de la Beca Rita Cetina 2025? Te contamos los detalles del anuncio que emitió la SEP.

Beca Rita Cetina 2025 (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes no recibirán pago de mayo-junio?

Mientras se lleva a cabo el pago de la Beca Rita Cetina 2025 para el bimestre que comprenden marzo y abril, la SEP anunció que algunos estudiantes no recibirán recursos en mayo-junio.

Sin embargo, lo anunciado por las autoridades no es una mala noticia, pues se explicó que dichos beneficiarios no recibirán el pago porque ya se les entregó un pago doble.

Al respecto, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, compartió un mensaje en redes sociales en el que detalló que los estudiantes en cuestión, son los de Durango y Veracruz.

En su explicación, el funcionario expuso que los alumnos de dichas entidades, ya están cobrando 3 mil 800 pesos por 2 bimestres, el actual de marzo-abril y el siguiente de mayo-junio.

Es decir que si bien los estudiantes de Durango y Veracruz no recibirán pago de mayo-junio, eso no significa que no recibirán el dinero, sino que en realidad se les adelantó el apoyo económico.

Beca Rita Cetina 2025: Por esta razón los estudiantes no recibirán pago de mayo-junio

Sobre el anuncio de la SEP del ajuste en el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2025, Julio León explicó el motivo por el que estudiantes de Durango y Veracruz no recibirán el apoyo en mayo-junio.

En su mensaje, el funcionario federal indicó que los estudiantes de dichos estados ya están cobrando un pago doble, debido a las venideras elecciones locales que se realizarán en dichos estados.

En ese sentido, Julio León recordó que cuando se aproximan procesos electorales, la dispersión de los programas sociales debe suspenderse y para evitar retrasos, se decidió adelantar el pago.

De esa manera, resaltó que el apoyo adelantado cubre el pago previsto para el bimestre de mayo-junio y con ello se asegura que las familias dispongan del apoyo económico necesario sin interrupciones.

Asimismo, resaltó que una vez que se dé por concluido el proceso electoral, el calendario de pagos se va a regularizar en el mes de julio sin que se registre ninguna afectación.