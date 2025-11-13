La esposa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, junto a la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, destacaron los libros que ha recomendado el expresidente con motivo del Día Nacional del Libro.
En sus redes sociales, ambas recordaron al expresidente por ser un devorador de libros, que a lo largo de su sexenio realizó varias recomendaciones durante sus Conferencias Mañaneras.
En México se celebra cada 12 de noviembre el Día Nacional del Libro para conmemorar el natalicio de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la máxima exponente de la literatura mexicana.
¿Qué obras recomendó AMLO? Beatriz Gutiérrez Müller y Luisa Alcalde las recuerdan por el Día Nacional del Libro
A propósito del Día Nacional del Libro, Beatriz Gutiérrez Müller y Luisa Alcalde destacaron los libros recomendados por AMLO a lo largo de su gobierno, entre los que figuran títulos como:
- La historia que viví, Gonzalo Martínez Corbalá
- El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura
- De viva voz, Gilberto Bosque
- Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano
- La sangre en el río, Raúl Herrera Márquez
- Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés Iduarte
- Francisco Zarco y la libertad de expresión, Ángel Granados Charpa
- Desobediencia civil, Henry David Thoreau
- Diccionario de mejicanismos, Francisco Javier Santamaría
- El libro rojo, Vicente Riva Palacio y Manuel Payno
- El laberinto de la soledad, Octavio Paz
- La región más transparente, Carlos Fuentes
- Los de abajo, Mario Azuela
- Los bandidos de Río Frío, Manuel Payno
- La enajenación del hombre moderno, Fritz Pappenheim
- El amor liquido, Zygmunt Bauman
- La invención de América, Edmundo O’ Gorman
- Pedro Paramo, Juan Rulfo
- El pensamiento de la reacción mexicana, Gastón García Cantú
- El liberalismo mexicano, Reyes Heroles
- El vendedor de silencio, Enrique Serna
- La crisis de México, Daniel Cosío Villegas
- El recurso del método, Alejo Carpentier
- Pueblo en vilo, Luis González
Solo por mencionar algunos.