La esposa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, junto a la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, destacaron los libros que ha recomendado el expresidente con motivo del Día Nacional del Libro.

En sus redes sociales, ambas recordaron al expresidente por ser un devorador de libros, que a lo largo de su sexenio realizó varias recomendaciones durante sus Conferencias Mañaneras.

En México se celebra cada 12 de noviembre el Día Nacional del Libro para conmemorar el natalicio de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la máxima exponente de la literatura mexicana.

¿Qué obras recomendó AMLO? Beatriz Gutiérrez Müller y Luisa Alcalde las recuerdan por el Día Nacional del Libro

A propósito del Día Nacional del Libro, Beatriz Gutiérrez Müller y Luisa Alcalde destacaron los libros recomendados por AMLO a lo largo de su gobierno, entre los que figuran títulos como:

La historia que viví, Gonzalo Martínez Corbalá

El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura

De viva voz, Gilberto Bosque

Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano

La sangre en el río, Raúl Herrera Márquez

Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés Iduarte

Francisco Zarco y la libertad de expresión, Ángel Granados Charpa

Desobediencia civil, Henry David Thoreau

Diccionario de mejicanismos, Francisco Javier Santamaría

El libro rojo, Vicente Riva Palacio y Manuel Payno

El laberinto de la soledad, Octavio Paz

La región más transparente, Carlos Fuentes

Los de abajo, Mario Azuela

Los bandidos de Río Frío, Manuel Payno

La enajenación del hombre moderno, Fritz Pappenheim

El amor liquido, Zygmunt Bauman

La invención de América, Edmundo O’ Gorman

Pedro Paramo, Juan Rulfo

El pensamiento de la reacción mexicana, Gastón García Cantú

El liberalismo mexicano, Reyes Heroles

El vendedor de silencio, Enrique Serna

La crisis de México, Daniel Cosío Villegas

El recurso del método, Alejo Carpentier

Pueblo en vilo, Luis González

Solo por mencionar algunos.