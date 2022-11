Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, acusó que los militares detenidos por la desaparición de los 43, buscan confundir y engañar con la denuncia que presentaron en su contra ante la FGR.

En un mensaje compartido por sus redes sociales, Alejandro Encinas explicó que la denuncia de los abogados de los militares no tienen sustento pues no es él quien ha hecho las acusaciones, sino la Fiscalía General de la República (FGR).

Lamentó que los abogados de los militares pretendan “confundir y engañar” a la sociedad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con Alejandro Encinas, la denuncia es una forma de los militares detenidos por el caso Ayotzinapa para distraer la atención sobre su participación en la desaparición de los 43 normalistas.

Es decir, los cuatro militares detenidos:

Buscan que la atención se desvíe a la presunta responsabilidad que tendría Alejandro Encinas de presentar “pruebas falsas” contra ellos en el informe del 18 de agosto de la Comisión de la Verdad, y por las que estarían detenidos.

Sin embargo, Encinas aclaró que la Comisión del Caso Ayotzinapa emite opiniones no vinculantes, y sólo aporta elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos.

Aunque la Comisión de la Verdad entrega sus avances a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa de la FGR, dependencia que lleva todos los procesos penales del caso, es el Ministerio Público de la Fiscalía quien valora los elementos.

En el mensaje del subsecretario Alejandro Encinas, señaló que el trabajo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, en particular el informe que presentó con las capturas de pantalla de WhatsApp, no forma parte de los casos que la FGR ha judicializado.

Reiteró que dentro de la FGR como en el sector militar, hay prácticas y personas “del viejo régimen” que buscan dinamitar la investigación del caso Ayotzinapa.

Alejandro Encinas dijo que el informe de la Comisión del 18 de agosto responde a la pregunta de qué fue lo qué pasó con los 43, pues se sostiene de un análisis integral que respalda sus hipótesis.

Y aseguró que quienes lo acusan (los militares), son parte de quienes perpetraron la desaparición de los normalistas, las mismas personas que pretenden que prevalezca la impunidad en el caso.

El 8 de noviembre, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, representantes de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa, informaron que denunciaron a Alejandro Encinas por delitos contra la administración de la justicia.

“Todas las conversaciones que están agregadas o que pretenden agregar, no tienen cadena de custodia, no tienen determinación de origen, no tienen orden judicial, es decir, no son pruebas de nada”.

Abogados de militares