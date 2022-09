Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que no se siente presionado por el caso Ayotzinapa y respaldó el trabajo realizado por el ex fiscal especial, Omar Gómez Trejo.

El también presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, asistió a la presentación del tercer informe completo del GIEI este 29 de septiembre.

En el tercer informe del GIEI, los expertos presentaron sus avances en la investigación del caso Ayotzinapa, por lo que el pasado 19 de agosto se detuvo a dos personas por presuntamente estar ligados con la desaparición y asesinato de los normalistas:

Al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam

A José Rodríguez Pérez, coronel del Ejército mexicano

Al finalizar dicha conferencia, Encinas confirmó que no ha tenido presiones ni acoso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ni del Ejército en relación con la investigación que realizó la Covaj, informe que presentó el 18 de agosto pasado.

“Yo no me siento acosado por nadie. Yo solamente tengo que cumplir con mis convicciones. Nadie me ha presionado, al menos abiertamente y si alguien se siente presionado que me lo diga”. Alejandro Encinas

Alejandro Encinas respalda trabajo de Omar Gómez Trejo

Cuestionado sobre la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien era el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), dijo que respalda totalmente su trabajo.

Y que Gómez Trejo no tiene por qué estar protegido, ya que no cometió ninguna falta : “Siempre estaremos en relación con él... todo mi aprecio y reconocimiento a su profesionalismo y su ética, no está entrometido absolutamente en nada”.

Contrario a lo expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su tercer informe, Alejandro Encinas señaló que la investigación del caso Ayotzinapa va muy avanzada, motivo por el cual hay una campaña en contra del informe de la Covaj.

“Estamos tan cerca que por eso tenemos toda esta campaña que trata de desacreditar. Falta, nada más, las conclusiones para que se pueda judicializar y castigar a los culpables”. Alejandro Encinas

Omar Gómez Trejo (Secretarías de Estado)

Entre otras cosas, Encinas dijo que su relación con el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, es sólo institucional.

Y respecto a los señalamientos de los abogados de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa que han dicho que presentarán una denuncia en su contra, el subsecretario expresó que “están muy despistados”.

Lo anterior porque se ha intentado politizar el informe del caso Ayotzinapa de la comisión que encabeza; Alejandro Encinas refirió que no hay tintes político partidistas pues “nosotros no estamos en campaña”.

¿Qué dijo el GIEI en su tercer informe completo del caso Ayotzinapa?

El GIEI ofreció una conferencia de prensa este 29 de septiembre de 2022, un día antes del término de su estadía en el país con el gobierno de AMLO, donde expuso las conclusiones de su tercer informe.

Entre las conclusiones más relevantes, el grupo de expertos reveló que el Ejército mexicano interceptó comunicaciones en tiempo real la noche que los 43 normalistas fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero; y que integrantes de Guerrero Unidos tenían relación con militares.

Además:

El Ejército recibió información de interceptaciones telefónicas del 26 y 27 de septiembre pero no lo llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes.

La Sedena recibió interceptaciones telefónicas del 27 al 4 de octubre sobre los jóvenes, comunicaciones que mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos hasta esos días.

recibió interceptaciones telefónicas del 27 al 4 de octubre sobre los jóvenes, comunicaciones que mostrarían que una parte de los jóvenes Que el 5 de octubre se montó una coordinación de altos mandos, la War Room, para tratar el destino de las investigaciones cuyo contenido completo se desconoce pero del que sí hay registro de quienes participaron. Fueron coordinadas por Tomás Zerón.

Otra situación que Carlos Matin Beristain, Claudia Paz y Paz, Angela Buitrago y Fracisco Cox lamentaron fue la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, pues reconocieron su trabajo como independiente y profesional en el caso Ayotzinapa.

Carlos Marín Beristaín, Claudia Paz y Paz, Ángela María Buitrago y Francisco Cox del GIEI (Galo Cañas)

Además, por el conflicto interno de la FGR contra la UEILCA de Gómez Trejo, explicaron que Jesús Murillo Karam podría ser no condenado pues la acusación que realizó la Fiscalía fue débil y el proceso se puede caer.

El GIEI permanecerá en México un mes más porque esperan la realización de auditorias a la UEILCA y, si es posible, dar cuenta de trabajo de sus integrantes para evitar posibles represalias por parte de la FGR contra Omar Gómez Trejo y su equipo.