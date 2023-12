El meme viral de “mi primera chamba” nunca antes se vio tan bien representado como con el recién nombrado y ratificado embajador de México en Noruega, Omar Fayad.

El ex gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad aplicó de forma literal un “mi primera chamba”, pues no se esperó ni a su segundo día como embajador para equivocarse.

Y es que en su primer día en el puesto y a tan solo unas cuantas horas de que la Cámara de Senadores lo ratificó como embajador de México, confundió a Noruega con Suecia.

Sobre advertencia no hay engaño, reza el conocido refrán al que Omar Fayad le hizo honores, luego de que confesó que no tiene méritos para ser embajador de México en Noruega.

Lo anterior debido a que en su primer día como representante diplomático de México, Omar Fayad aplicó un “mi primera chamba” al confundir a Noruega con Suecia.

El dislate del ex gobernador de Hidalgo ocurrió en X, antes Twitter, donde compartió un mensaje en el que habló sobre los planes que tiene para realizar como embajador.

Sin embargo, en la publicación donde Omar Fayad destacó que trabajaría a favor de impulsar las relaciones comerciales bilaterales, escribió Suecia en lugar de Noruega.

Tras publicar el mensaje donde aplicó en toda forma un “mi primera chamba”, Omar Fayad borró el tuit, pero como ocurre con lo que se publica en internet, ya había sido muy tarde.

Aun cuando el ex gobernador de Hidalgo eliminó la publicación en la que confundió a Noruega con Suecia, usuarios de X tomaron diversas capturas de pantalla del error.

Y ocurrió lo inevitable, pues al compartir la foto que muestra la equivocación cometida por el embajador en su primer día, el meme de mi primera chamba se hizo presente.

Cabe destacar que el mismo Omar Fayad admitió su falta de experiencia en los temas diplomáticos, pues confesó que no cuenta con los méritos para ser embajador.

Aunque eso no implicaba que aplicaría un “mi primera chamba”, Omar Fayad dijo en su comparecencia que en honor a la verdad, no tiene “ningún mérito para ser embajador”.

Así lo indicó el ex gobernador de Hidalgo al agradecer que se le propusiera para el cargo, pero insistió en que no tiene la experiencia para encargarse de una misión diplomática.

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado por muchos años”

Omar Fayad