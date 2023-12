Omar Fayad reconoció que no tiene los méritos para ser Embajador de México en Noruega, luego de que lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durnte su comparecencia ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, encabezadas por Héctor Vasconcelos y Gabriela Benavides Cobos, respectivamente, el expriista intentó justificar su aspiración a la Embajada de México en Noruega.

En la Cámara de Senadores agradeció que otras personas lo vea como posible embajador y recordó su trabajo como servidor público por años.

La encargada de hacerle la pregunta sobre sus méritos fue la senadora por Campeche Margarita Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien además le preguntó si considera correcto que la designación se hiciera en términos políticos y por encima de quienes tienen una carrera diplomática.

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años”

Omar Fayad. Propuesto como embajador de México en Noruega