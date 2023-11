Arturo Zaldívar rechaza haberse sumado al proyecto de Claudia Sheinbaum por un cargo público, así lo reveló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mencionó en entrevista el porque se quiso sumar a la Cuarta Transformación.

Además, comentó que esta decisión ya la había pensado previamente antes de dar a conocer que renunciaría a la SCJN.

En la entrevista, Arturo Záldivar explicó que él se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum “por una cuestión de convicción”.

Afirmó que él no está dejando la Corte para estar en un cargo público sino que él se está uniendo a un proyecto social y político en el que cree para consolidar la transformación del país, con la que ha estado de acuerdo desde hace 14 años.

El ministro Záldivar sostuvo que él admira y confía en Claudia Sheinbaum, además de que resaltó sus cualidades por las que está con ella y cree que será una gran presidenta para México.

“Me sumo con una mujer que admiro, en la que confió, a la que tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México”

Arturo Záldivar