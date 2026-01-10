Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, habría quedado en libertad el sábado 10 de enero de 2026, luego de haber sido detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La detención de Armando Castilla Galindo ocurrió ayer viernes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, alrededor de las 10:00 horas, cuando el periodista se encontraba en espera de tomar un vuelo.

¿Armando Castilla Galindo fue liberado? Lo que se sabe del director de Vanguardia

De acuerdo con el medio ABC Noticias, el director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, sería liberado la tarde de este sábado tras una audiencia.

Información difundida por el propio medio Vanguardia, denuncia que la captura de Armando Castilla Galindo formó parte de un “operativo arbitrario”, pues fue detenido en Monterrey y no en Saltillo, ciudad donde reside Castilla Galindo.

“Esta acción demuestra una vez más que la libertad de prensa es un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual a través del acoso judicial trata de intimidar el ejercicio periodístico”

Vanguardia expresó que la aprehensión de Armando Castilla Galindo se realizó debido a que el director no se habría presentado a una orden de notificación enviada por el Ministerio Público.

Sin embargo, el periódico aseguró que ni el medio ni Armando Castilla Galindo recibieron información oficial sobre la existencia de una orden judicial al momento del operativo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Añadió que se trata de un conflicto civil que no amerita prisión preventiva, por lo que utilizar el ámbito penal para resolverlo representa un abuso legal que proviene “desde los más altos niveles del poder”.