La conmemoración del Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática reunió en el Senado de la República a especialistas, legisladores y representantes de organizaciones médicas con el objetivo de visibilizar una enfermedad que afecta a miles de personas.

Entre los participantes destacó Annie Pardo, reconocida investigadora en biología celular y referente científica en el estudio de este padecimiento, quien participó tanto en la iluminación simbólica del recinto legislativo como en un conversatorio especializado.

La jornada buscó impulsar la concientización, la investigación y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad respiratoria.

Annie Pardo participa en la iluminación por el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática

Durante la jornada por el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, la bióloga mexicana Annie Pardo, madre de Claudia Sheinbaum, se dio cita para ser parte de la iluminación.

El evento de la iluminación por el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática en el Senado de México donde participó Annie Pardo, fue presidido por el Senador Emmanuel Reyes Carmona.

Durante el evento se le agradeció a todos los participantes por se parte de la iluminación, así como participar en este evento que busca concientizar sobre la fibrosis pulmonar.

Mencionando que en todo el país se desarrollan investigaciones, así como métodos de detección y atención oportuna a pacientes con dicha enfermedad.

Hay que señalar que Annie Pardo ya había participado en un evento de este tipo, precisamente en el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática de 2025, siendo la voz con autoridad en la materia.

Annie Pardo también fue parte del conversatorio del Senado por el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática

Además de estar en la iluminación del Senado por el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, Annie Pardo también fue parte de un coversatorio.

La intervención de Annie Pardo en el conversatorio por el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, se dedicó a explicar lo que sucede con esta enfermedad y quienes la padecen.

Asimismo explicó a detalles desde las causas de la enfermedad, que es la parte final de una serie de padecimientos degenerativos, hasta el como se puede reparar el daño causado por la misma.

Destacando lo que ella hace en su investigación, así como sus colegas en laboratorio, realizan para atender dicha enfermedad y darle una mejor atención a los pacientes.