Everytime I try to sleep, I keep seeing Earth. The curvature, the colors, the clouds… it’s changed my outlook on life.



Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes...ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad.@SpaceHumanity pic.twitter.com/q4De6BB0WE