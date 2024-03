Al hablar sobre el futuro inmediato de México al culminar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pronosticó un “futuro promisorio” y descartó la posibilidad alguna de un “despeñadero”.

Desde la conferencia Mañanera de hoy martes 5 de marzo, el presidente López Obrador se mostró optimista sobre el porvenir del país al finalizar su sexenio y previó que el futuro del país será “lleno de dicha, amor y felicidad, un futuro promisorio”.

AMLO consideró que “nos va ir muy bien a los mexicanos” en el futuro.

“Acerca del futuro nos va a ir muy bien a todos los mexicanos. Vamos a tener un futuro lleno de dicha, amor y felicidad. Yo estoy muy optimista” AMLO

AMLO descarta que México caiga en un “despeñadero” al término de su sexenio

Tras mencionar su pronóstico positivo para el país y al tocar el tema de su relevo en la Presidencia, AMLO consideró que no hay posibilidad de que México caiga en un “despeñadero” o que haya algún obstáculo, problema ni un paranorama gris.

“Acerca del relevo, no va a haber ningún problema, no veo un despeñadero, no ningún obstáculo, no veo un paranormal gris... veo un futuro promisorio”, recalcó el mandatario.

Una reportera presente en La Mañanera le indicó al presidente que por ese tipo de comentarios ya fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero López Obrador desestimó la advertencia pues refirió que no estaba hablando a favor de ninguna candidatura, sino sólo dio su opinión de lo que ve para el país.

El presidente aclaró que solamente expresó que ve circunstancias “muy favorables” e “inmejorables” para que la república siga avanzando.

“¿Eso qué tiene que ver? Es lo que deseo y lo que veo yo, no estoy hablando a favor de nadie, nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables para que México siga avanzando”, apuntó.

Mañanera de AMLO del 5 de marzo de 2024 (Presidencia)

INE sancionó a AMLO por esta razón; le pide modificar o eliminar su Mañanera del 19 de febrero

El pasado 19 de febrero, en su conferencia en Puebla, AMLO hizo alusión a la sucesión presidencial y a la entrega de la banda presidencial, lo que el INE consideró como manifestaciones que podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2023-2024″

Pero, ¿que dijo AMLO? En esa ocasión, el presidente aseguró que le entregaría la banda presidencial a una mujer llamada ‘Justicia’ y auguró que el porvenir de México viene acompañado de la justicia.

Por si fuera poco, no dudó en decir que continuará “la transformación” en la Presidencia de la República.

“Voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama justicia (...) El futuro del porvenir viene acompañado de la justicia. Esto aplica en lo nacional y en Puebla. Yo estoy muy seguro que va a continuar la transformación” AMLO

Por lo anterior, ayer 4 de marzo de 2024, el INE ordenó a López Obrador eliminar o modificar las publicaciones de la conferencia matutina en un plazo máximo de 6 horas.