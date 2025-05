Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo desconocer si el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va a votar en las elecciones 2025 del Poder Judicial.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de mayo, Claudia Sheinbaum dijo que no tiene comunicación con él y que únicamente ha sabido por sus hijos y personas que lo han visitado que “está muy bien”.

Algunos columnistas consideran la posibilidad de reaparición de AMLO el 1 de junio para “convalidar” su “ocurrencia” de reforma al Poder Judicial.

“No tengo conocimiento. Sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que esta muy bien, peor no he tenido comunicación con el presidente Lopezobradorismos obrador, no podría decirle si él va a votar o nova a votar Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

¿AMLO va a votar en las elecciones 2025 del Poder Judicial? Señalan que tendría el foco de la responsabilidad de emprender la reforma judicial

Será ilógico que AMLO no participe en las elecciones 2025 del Poder Judicial o que su participación sea silenciosa, dijo el periodista Alejandro Dominguez, en su columna de Milenio .

Alejandro Dominguez dijo que aunque unos señalan que la aparición de AMLO molestaría a Claudia Sheinbaum, en realidad le beneficiaría porque sería el foco de la responsabilidad se le adjudica por las “elecciones improvisadas”.

Su aparición también atajaría el boicot que algunos de la oposición están emprendiendo al invitar a no votar en las elecciones 2025 del Poder Judicial de 1 de junio.

No obstante, el columnista de Milenio asegura que existe la posibilidad de que no haga una aparición en el importante proceso, de la misma manera que non usó el AIFA o no vio refinar gasolinas a la refinería de Dos Bocas.

Claudia Sheinbaum va a votar en las elecciones 2025 del Poder Judicial

Claudia Sheinbaum detalló que ella sí acudirá a votar y que lo hará alrededor de las 9:00 horas.

Lo hará sobre la calle Moneda, prácticamente en el mismo sitio donde AMLO votaba, a solo unos pasos de Palacio Nacional.

¿AMLO va a votar en las elecciones 2025 del Poder Judicial? Algunos dicen que fue su “última estupidez”

El alcalde de Morelia Michoacán, el panistas Alfonso Martínez alcázar, señaló que la reforma al Poder Judicial fue la última “estupidez” del expresidente AMLO, pero invitó a salir a votar.

Recomendó que la votación se haga después de haber estudiado los perfiles para combatir a los candidatos y candidatas “palomeados”.

Cabe recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue el impulsor de la reforma al Poder Judicial y señaló que solo esperaba al nuevo Congreso en septiembre de 2024 para que esta se pudiera llevar a cabo luego de que previamente no se consiguiera.