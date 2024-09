El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra de la consulta admitida por Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con AMLO, esto “sería una aberración” y una violación a la Constitución de México; además de que mostrarían que están pensando en sus privilegios y que son defensores de la corrupción.

Desde la conferencia mañanera del 6 de septiembre, el presidente resaltó que no cree que esta consulta prospere y resaltó que espera que desde la SCJN “reaccionen” y no sigan con el proceso.

Asimismo, AMLO aseguró que con esta admisión por parte de la ministra presidenta Norma Piña, la SCJN deja de manifiesto que no les importa la justicia y solo piensan en sus privilegios.

“Dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción, abiertamente. No creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial. Espero que, no uno sino varios en la Corte reaccione”

AMLO