El paro del Poder Judicial inició hoy 19 de agosto de 2024 pero, ¿cuándo termina? Esto es lo que sabemos al respecto.

Fue a partir de las 12:00 horas de este lunes que trabajadores del Poder Judicial suspendieron sus labores de forma indefinida en toda la República Mexicana.

Ello como una protesta contra la Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la República. Pero entonces, ¿cuándo termina el paro del Poder Judicial? Te decimos lo que se sabe.

Trabajadores del Poder Judicial se fueron a un paro de labores hoy 19 de agosto y cerraron las instalaciones del Palacio de Justicia Federal, así como las del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ubicadas en la colonia El Parque de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de un paro indefinido, por lo que lo único que sabemos sobre cuándo termina es lo que han manifestado los mismos trabajadores.

Y es que ellos aseguraron que el paro del Poder Judicial terminará cuando se atiendan sus demandas respecto al dictamen presentado el pasado viernes que incluyó modificaciones, pero que sigue atentando contra el contrapeso de este poder.

En tanto, las y los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial continúan en votación para definir si se suman al paro o no.

Al respecto, Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), indicó que será a las 21:00 horas de hoy lunes cuando se emita un comunicado con su decisión.

En caso de votar afirmativamente, alrededor de 1,760 juzgadores y juzgadoras tanto independientes como afiliados a la Jufed, a nivel federal, podrían sumarse al paro indefinido de labores del Poder Judicial.

Además, Juana Fuentes expresó que es inaceptable el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados sobre la reforma que les atañe por ser una “burla” y por tratarse de “una serie de circunstancias que lo único que revelan es la urgencia por cumplir con una encomienda que se les dio de aprobar una reforma sin ningún conocimiento sobre cuál es la realidad”.

Es inaceptable este documento. Es una burla mayor. Parece que se hizo un ajuste al vapor, y lo digo con el respeto que merece la actividad legislativa, pero no puede ser que pongan en evidencia la falta de compromiso con la sociedad asentando palabras que incluso la Constitución no puede contener o esto de la tómbola o el promedio para poder ser juez, me parece demasiado lectivo.

Jueza Juana Fuentes