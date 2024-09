Hay 2 cosas que ya no me sorprenden del PRIAN: su nivel de cinismo y la capacidad de mentir que tienen.



¿Por qué no empiezan por pedirle una disculpa a la gente de Tabasco, Michoacán y la Ciudad de México a la que traicionaron?



Si a Morena solo le falta un voto es por ustedes. https://t.co/W5J9uy0bHs pic.twitter.com/TLh2IExdUK