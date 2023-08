El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que Xóchitl Gálvez es como el Vicente Fox de las elecciones del 2000, donde engañaron al pueblo para votar por él.

En la conferencia mañanera de hoy 7 de agosto, AMLO habló sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien señaló que el presidente pudo cometer violencia política de género en contra de la aspirante a la candidatura presidencial de Va por México.

Esto luego de que, según la resolución del TEPJF, AMLO señaló que las aspiraciones políticas de Xóchitl Gálvez se sustentan en decisiones de un grupo de hombres y no en sus méritos.

No obstante, el presidente acusó que no es una cuestión de género, pues señaló que lo mismo pasó con Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, cuando llegaron a la presidencia de México “engañando” al pueblo.

Las menciones de AMLO se dan en el marco de la selección interna del representante del Frente Amplio por México , el que será elegido a través de encuestas y registros por su app.

Cabe destacar que este proceso interno fue avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que indicó una serie de lineamientos para realizar la elección.

Al momento, en el proceso interno de Va por México participan 13 aspirantes, entre ellos la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez.

Tras acusar que el TEPJF alteró sus expresiones sobre la senadora panista, hechas en la conferencia mañanera, AMLO aseguró que no miente en sus señalamientos y que Gálvez es un Vicente Fox.

Según expuso, hablando en “términos políticos” Xóchitl Gálvez “es un Fox”; pues el mandatario asegura que, al igual que la senadora del PAN, el expresidente del periodo 2000-2006 fue impuesto por miembros de “la cúpula del poder”.

Ello refiriéndose a Carlos Salinas de Gortari, Claudio X. González y Roberto Hernández, quienes, según dijo, han otorgado dinero al bloque conservador para imponer a sus candidatos y después utilizarlos como sus empleados.

Además, el presidente indicó que tras imponer a sus candidatos, estos e stán “atados de pies y manos” y hacen lo que les ordenen, y que por ello se refiere a ellos como “peleles y títeres empleados de la oligarquía.”

Además, AMLO afirmó que Xóchitl Gálvez, al igual que Vicente Fox, trata de engañar al pueblo con la idea de “un cambio”, pues inclusive el expresidente utilizaba frases coloquiales durante su periodo de campaña.

“¿No engañaron cuando Fox? No mucha gente que votó por Fox creyó que iba a haber un cambio, que no les gustaba lo de las tepocatas, no, y con Salinillas ni al baño y otras frases coloquiales, y luego, con todo respeto, que no engañaron con la telenovela cuando la campaña del Licenciado Peña, ¿que no engañaron que estaba guapo?”

AMLO