El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró molesto con el periodista Ciro Gómez Leyva luego de que dijo en una entrevista para Telemundo que no ha habido una transformación en el país, por lo cual el presidente de México dijo que lo dice así porque defiende los intereses de sus jefes y es cómplice del fraude electoral de 2006.

AMLO dijo en su conferencia mañanera de este martes 28 de mayo que son tiempos de definición y que en realidad sí hay “un proceso de transformación y no hay para donde hacerse”.

A partir de ello, AMLO afirmó que hay dos proyectos y que el papel de Ciro Gómez Leyva, como el de otros periodistas como Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola ha sido defender a sus jefes o los intereses de los grupos gobernantes.

AMLO especificó que Ciro Gómez Leyva fue cómplice del fraude electoral del 2006 a partir de dar encuestas diarias que favorecían a Felipe Calderón y lo mismo en 2012 con Enrique Peña Nieto para decir que él estaba muy por debajo en las preferencias.

“Para que se entienda mejor, fue complice del fraude electoral del 2006 porque usaron a Ciro con una encuestadora de estas patito que crearon así de la noche a la mañana. Yo llevaba bastante ventaja y de repente en esta encuestadora y Ciro se encargaba de dar a conocer los resultados, estábamos empatados, con Calderón, cuando no era así. Esa encuestadora, para tener el contexto, la creó un señor junto, desde luego con Calderón y con otra persona que como es finado no lo voy a mencionar, con ese propósito, de ir preparando el terreno a que iban a ser unas elecciones muy reñidas y que iba a haber empate para poder llevar a cabo el fraude electoral, ese señor cuando se roban la presidencia pasa a ser el director del CISEN, Guillermo Valdés, GEA ISA”

El tema de las encuestas en las elecciones 2006 y 2012 y la forma de presentarlas en el noticiero de Ciro Gómez Leyva ya ha sido exhibida en las mañaneras en diferentes fechas de 2021, 2022 y 2023.

Previo a ello, AMLO dijo que Ciro Gómez Leyva lo había desahuciado políticamente durante el desafuero.

“Y es lo mismo de Ciro, llevamos años que él no se explica porqué tenemos diferencia. Que se acuerde que él me condenó durante el desafuero porque me hace una entrevista, eso fue el 2004, ¿qué vas a hacer? me dice, si ya estás desahuciado políticamente, pues fíjate que estoy acostumbrado a luchar, eso fue lo que le contesté”

AMLO