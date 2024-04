El periodista Ciro Gómez Leyva considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no podrá comer en paz en un restaurante, al finalizar su gobierno en septiembre de 2024.

Así lo dijo Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula, desde donde señaló que AMLO ha agredido desde su papel como titular de Ejecutivo Federal a la mita de la población de México.

En ese sentido, compartió que, a su parecer, el presidente no podrá salir con tranquilidad en el país, pues el 45% de la población fue calumniado por él durante su periodo como titular del Ejecutivo Federal.

El periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó nuevamente, “qué va a hacer” AMLO al finalizar su sexenio, pues durante sus poco más de 5 años de gobierno ha “polarizado, agredido y calumniado”, al menos a la mitad de la población en México.

“A los que llama arribistas, aspiracionistas, por no hablar de quienes considera sus adversarios”, indicó el periodista, quien subrayó que en un país con más de 127 millones de personas, la mitad o el 45%, “son millones y millones”.

Asimismo, aseguró que esos millones de personas, más de 60 según lo referido, “no lo quieren y no lo van a ver con simpatía”, pues AMLO los agredió sistemática y verbalmente.

Y es que compartió que actualmente AMLO ya adoptó la figura de un hombre de Estado, que solo se “mueve” mediante aviones de uso oficial y con una burbuja de seguridad , por lo que, según Ciro Gómez Leyva, al terminar su presidencia sentirá el cambio.

De manera que al parecer de Ciro Gómez Leyva, será muy difícil que AMLO se traslade en avión, vaya a restaurantes, a partidos de béisbol, al cine o supermercado en territorios alejados de su rancho La Chingada.

Ciro Gómez Leyva también comparó a AMLO con dos de los ex presidentes más criticados en México, los priistas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Ello al señalar que AMLO no será visto con simpatía por millones de mexicanos, tal como le pasó a Carlos Salinas de Gortari al terminar su sexenio, y como le habría pasado a Peña Nieto de no irse del país.

“Son millones y millones de personas que no lo quieren y que no lo van a ver con simpatía, como no vieron con simpatía a Carlos Salinas de Gortari, y que seguramente no iban a ver con simpatía a Enrique Peña Nieto, y conste que ni Carlos Salinas de Gortari ni Enrique Peña Nieto agredieron sistemáticamente, verbalmente, ofendieron a tantos mexicanos como lo ha hecho López Obrador”.

Ciro Gómez Leyva